Ancora tanti dubbi sul futuro di Kalidou Koulibaly. La sua permanenza a Napoli non è per nulla scontata e secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore senegalese, che oggi compie 29 anni, ha vari estimatori in Europa (soprattutto in Premier League) ma il club partenopeo non intende cederlo per meno di 100 milioni di euro.