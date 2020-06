Nikola Maksimovic potrebbe ereditare la titolarità di Kalidou Koulibaly al fianco di Kostas Manolas. Un eventuale partenza del senegalese, che piace specialmente a Tottenham e Manchester United e viene valutato non meno di 100 milioni di euro, porterebbe l’acquisto di un altro centrale. Trovano – in parte – conferma le voci che arrivano dalla Francia su Gabriel Magalhães, difensore del Lille, che interessa anche all’Everton di Ancelotti. Il Napoli ha allacciato da tempo i contatti con il club transalpino e con l’entourage del brasiliano, ma per ora nessun affare definito.

Il reparto difensivo si completa con il nuovo acquisto Amir Rrahmani e Sebastiano Luperto, che va verso la conferma come quinto centrale della rosa. Intanto, ci sono passi in avanti per il rinnovo di Maksimovic: si discute di un prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2021, fino al 2024, con sensibile ritocco dell’ingaggio. Il 28enne serbo, da quando c’è Gattuso, ha dimostrato qualità importanti che hanno giustificato l’investimento da 25 milioni di quattro anni fa.