Gazzetta: Thiago Silva, richiesta “folle” per rientrare in Italia

Thiago Silva è uno dei nomi accostati al Napoli nelle scorse settimane: il centrale del PSG è in scadenza e voglioso di tornare in Italia, inoltre, il legame paterno instaurato da Gattuso con quest’ultimo negli anni al Milan, ha portato molti addetti ai lavori ad indicare Napoli come una opzione concreta per il suo futuro.

Sul difensore si sarebbe però fiondata la Fiorentina, incassando tra l’altro la disponibilità a trattare da parte del giocatore, ma, questa mattina, La Gazzetta dello Sport avrebbe rilasciato un’indiscrezione relativa all’ancoramento prematuro dell’operazione.

Motivo? La richiesta esosa di Thiago Silva: il classe ‘84 avrebbe richiesto ben 10 milioni a stagione per 3 anni di contratto, cifre fuori mercato per la società viola e per la maggior parte dei club italiano, Napoli compreso.