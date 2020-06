Il Benevento, vicinissimo all’approdo in Serie A, vuole rinforzare la rosa per la prossima stagione, la seconda in massima serie; il presidente Vigorito vuole fare bella figura e salvarsi e vuole prendere giocatori già adatti alla Serie A, anche dal Napoli.

Uno dei profili che interessa è il difensore Sebastiano Luperto: il giovane difensore del vivaio partenopeo aveva fatto bene nella prima parte di stagione con Ancelotti, giocando anche da terzino sinistro, ma con l’arrivo di Gattuso ha perso posti nelle preferenze del nuovo mister, che preferì schierare Di Lorenzo difensore centrale al posto del difensore ex Empoli.

Adesso il calciatore può giocare da titolare nei sanniti, ma la concorrenza è folta: infatti, lo vogliono sia Parma sia Lecce per la prossima stagione.