Il calciomercato di settembre sarà decisivo per il futuro del Napoli. Con una rivoluzione già avviata a gennaio, il club di De Laurentiis dovrà continuare nel rinnovamento della rosa. Proprio il presidente azzurro oggi ha detto al Corriere dello Sport che prenderà in considerazione – Koulibaly e Fabian – solo offerte vicine ai 100 milioni.

A conferma dell’ultimo punto, come ha appena raccontato Sky Sport, proprio tra il difensore senegalese e il Napoli c’è già l’accordo. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, De Laurentiis non si opporrà alla cessione di Koulibaly. Insomma, un gentlement agreement che ha messo d’accordo tutti.