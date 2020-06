Del Genio: “Milik? Difficile pretendere in sede di trattative…”

Paolo Del Genio, noto giornalista campano, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso l’emittente Tele A riguardo gli sviluppi della situazione Arek Milik, ormai sempre più prossimo alla cessione:

“È oggettivamente difficile pretendere in sede di mercato per Milik: è giovane, ha una buona media realizzativa, ma tra un anno andrà in scadenza, quindi i club tenderanno sempre ad offrirti di meno.

Quando vai in scadenza te ne fai una ragione, la vicenda Mertens lo dimostra, il Napoli l’ha praticamente riacquistato con il rinnovo”.