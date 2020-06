Secondo quanto riportato da Tuttosport, Rino Gattuso avrebbe scelto alcuni nomi da proporre alla società per il mercato estivo.

La prima richiesta è stata quella di fare un sacrificio e prendere una punta centrale di alto livello, Boga e Rashica per il ruolo di esterno d’attacco.

Piace anche Veretout come sostituto di Allan e Milenkovic in luogo di Koulibaly. Tsimikas scelto come esterno mancino preferito dal tecnico. Queste sono le prime scelte dell’allenatore, il quale però ha anche fatto capire che non si opporrà in caso di scelte diverse ma con caratteristiche simile a quelle richieste.