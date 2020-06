Sky – Szoboszlai obiettivo concreto per il Napoli, ma occhio ad altri due club di Serie A

È dell’altro ieri l’indiscrezione lanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, durante lo speciale dedicato al calciomercato delle squadre di Serie A, secondo cui il Napoli si sarebbe fatto avanti per il talento del Salisburgo Dominik Szoboszlai. L’ungherese, 20 anni ad ottobre, si è messo in luce nel club di casa Red Bull in quest’ultima stagione, soprattutto in seguito alla partenza dell’altro golden boy, Erling Haaland, che aveva monopolizzato la scena a suon di goal (non che in Germania le cose stiano andando diversamente, ndr).

Ad ogni modo, le ultime informazioni raccolte da Sky Sport confermano quanto detto due giorni fa da Di Marzio: Giuntoli sarebbe in contatto con l’entourage del centrocampista per gettare delle buone basi su cui costruire una trattativa. L’emittente ha aggiunto però di come il giovanissimo sia seguito anche da altri due club del nostro campionato, ovvero il Milan, che lo ha puntato da tempo, e la Juventus, che per andare incontro al gioco di Sarri, ha intenzione di mettere in atto una vera e propria rivoluzione a centrocampo.