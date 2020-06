Testa al campo. Il Napoli pensa solo alla partita di sabato sera con l’Inter in Coppa Italia. Nell’incontro di ieri con la squadra, anche Aurelio De Laurentiis ha voluto mantenere alta la concentrazione e ribadire l’importanza di una partita così delicato. Nell’incontro di ieri però non si è parlato dei rinnovi. La questione riguardanti alcuni giocatori della rosa di Gattuso in scadenza. Infatti, come riportato da Sky Sport, la questione è passata in secondo piano. Rimandato quindi il discorso rinnovi che riguarderà pilastri come Milik e Callejon.