Il Napoli continua a guardare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Giuntoli in questi giorni ha sondato diversi nomi, fra cui quelli di Osimhen e Azmoun – fra i più caldi – e quelli di Malen e Boadu. Quest’ultimo è stato offerto dal suo agente (Mino Raiola) al DS azzurro. Attaccante classe 2001 dell’AZ Alkmaar, in questo campionato ha messo a segno 20 reti e 13 assist. Così come per Malen, Mino Raiola, ha offerto il suo cartellino a Giuntoli vista l’imminente uscita di Milik.

L’unico nodo però riguarderebbe la presenza di diversi giocatori nel reparto offensivo, fra questi Hirving Lozano, ai margini del progetto dall’inizio della stagione. L’ex agente di Lorenzo Insigne potrebbe accelerare la trattativa, accasando uno dei due attaccanti e trovando una nuova sistemazione al messicano.