Il Napoli continua a guardare sul mercato per la prossima stagione. Gli azzurri hanno intenzione di rinforzarsi in più reparti; uno di questi è sicuramente quello offensivo. Cristiano Giuntoli punta due giocatori del Salisburgo, uno per rinforzare il centrocampo e l’altro – come dicevamo poc’anzi – per rinforzare la batteria offensiva. Stiamo parlando di Dominik Szoboszlai e Karim-David Adeyemi.

Stando a quanto riportato da ‘Il Mattino‘ Giuntoli pare abbia chiesto delle informazioni al club austriaco sul centrocampista ungherese (Szoboszlai) e fra i nomi trattati c’è stato anche quello dell’attaccante tedesco Adeyemi. Classe 2002 e con uno spiccato senso del gol potrebbe essere lui il prossimo craque in uscita dal club di proprietà della Red Bull. Infatti da quelle parti sono sicuri che il ragazzo sia l’erede di Haaland esploso nell’ultimo anno con il Salisburgo e il Borussia Dortmund.