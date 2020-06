Dalla Colombia – Un club di Serie A piomba su Ospina! I dettagli

È degli ultimi minuti l’indiscrezione lanciata dall’emittente colombiana Don Balon secondo cui David Ospina sarebbe finito nel mirino della Roma. La società giallorossa ha problemi di bilancio e potrebbe vendere dopo una sola stagione Pau Lopez, sfuttando l’alto valore del portiere spagnolo sul mercato. La rivista sportiva afferma che l’ex Arsenal, attualmente visto come il titolare della porta azzurra da Gattuso, potrebbe non mantenere il posto fisso tra i pali per volere di ADL, che ha investito tanto su Alex Meret ed intende puntarci forte per la prossima stagione. La squadra della Capitale starebbe quindi preparando un’offerta da presentare al club partenopeo, che non annovera Ospina tra gli “incedibili” della propria rosa.