Come riportato da Radio Marte Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri ha avuto una chiacchierata con il gruppo e in particolare anche con Alex Meret. Il patron azzurro, nonostante non abbia fatto nessun incontro individuale con alcuni giocatori per deciderne il futuro, ha deciso comunque di fare una chiacchierata con l’ex portiere della SPAL. Stando a quanto riportato alla Radio, ADL ha rassicurato il portiere, spiegandogli che nonostante Gattuso attualmente preferisca Ospina a lui, e proprio il friulano il futuro fra i pali del Napoli e che deve continuare a lavorare come sta facendo.