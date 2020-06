Ieri sera, nella puntata in diretta del nostro sito su Twitch, abbiamo parlato tanto di calciomercato e di possibili nuovi colpi in attacco per il Napoli e ci avevate chiesto della possibilità di un approdo di Under, calciatore turco in uscita dalla Roma, in azzurro durante la prossima finestra di mercato.

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky anche del futuro del talentino turco. Queste le sue dichiarazioni:

“Under è un talento formidabile, molto forte. Staremo a vedere: ad oggi, alcune squadre sono interessate e Cengiz è un calciatore che fa gola a molti. Però non abbiamo ricevuto nessuna offerta: ancora dobbiamo capire bene come si svilupperà il mercato”.