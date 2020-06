KKN – Napoli, occhi sul gioiello del Valencia: cosa filtra dall’agente

Come ricordato nel live MondoNapoli di ieri sera su Twitch, la sessione estiva di calciomercato, a causa dell’emergenza Covid-19, durerà solamente un mese, dall’1 settembre al 5 ottobre 2020. Tutte le squadre, Napoli compreso, dovranno dunque sfruttare al meglio questo periodo di ripresa del calcio giocato per focalizzare gli obiettivi su cui poi puntare. Il Napoli, visto il futuro incerto di Callejon, continua a muoversi sul mercato per cercare un esterno d’attacco, e pare che abbia iniziato a sondare il terreno per Ferran Torres, talento classe 2000 in forza al Valencia. Lo spagnolo, che è stato inserito dalla UEFA nella lista dei giovani più promettenti per la prossima stagione, ha sempre giocato al Mestalla, dalle giovanili fino alla prima squadra.

Adesso Torres sembra pronto per il salto di qualità, e molti top club europei, tra cui Barça e Real, lo hanno puntato. Giuntoli e ADL stravedono per i profili come lui, e stando alle informazioni raccolte da Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbero stati dei primi contatti con l’entourage dell’attaccante, rappresentato dalla Leaderbrock Sports. La radio ufficiale fa sapere che non sono arrivate smentite dall’agenzia spagnola, pertanto tali contatti dovrebbero essere confermati. Il valore del cartellino è molto alto (siamo intorno ai 45 milioni): la dirigenza partenopea sta cercando di capire se tale cifra possa essere o meno oggetto di discussione.