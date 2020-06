Nico Gonzalez, grazie ai suoi 3 gol in 5 partite, si è dimostrato uno dei giocatori più in forma del calcio tedesco. L’argentino, grazie al suo gol e al suo assist , ha trascinato lo Stoccarda, che è riuscito a battere l’Amburgo e ad evitare l’aggancio in classifica. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il talento classe 98‘ sarebbe uno dei profili monitorati dal Napoli in ottica mercato estivo. Questo ipotetico acquisto presupporrebbe un addio davanti: il lizza per la partenza ci sono Adam Ounas e Josè Callejon.