Come ha anticipato giovedì la nostra redazione – durante la trasmissione MondoNapoli Live in onda su Twitch –, il Napoli segue con molta attenzione Samuele Ricci. Il centrocampista dell’Empoli ha conquistato Giuntoli, che vorrebbe prenderlo per fargli ricoprire il ruolo di mezzala destra (ruolo in cui Allan verrà probabilmente ceduto).

Tuttavia, sul talento classe 2001 dell’Empoli – scrive Tuttosport – non c’è solo il club di De Laurentiis. Già da aprile infatti Rangnick lo segue sulla piattaforma Wyscout per conto del Milan, che potrebbe puntare sul talento italiano per la propria rivoluzione straniero-centrica.

Il presidente dell’Empoli Corsi, dal canto suo, non esclude l’ipotesi di trattenerlo un altro anno, anche per far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. Che al momento supera – svela sempre Tuttosport – i 10 milioni di euro.