Callejon-Napoli, accordo fino al 31 agosto! Poi si parlerà di rinnovo

Il Napoli – come ha detto anche Giuntoli a Sky Sport ieri pomeriggio – al momento pensa ai rinnovi. E se per Mertens e Zielinski si attende solo il tweet di rito, qualche problema in più pare sorgere per Callejon. Nonostante nelle ultime ore qualche voce volesse lo spagnolo più vicino alla posizione della società, come ha detto Giuntoli stesso “José non ha ancora deciso il suo futuro”.

Intanto, però, come ha raccontato su Twitter Giovanni Scotto – giornalista del Roma – la società azzurra negli ultimi giorni avrebbe convinto Callejon a proseguire fino al termine della stagione. Il contratto dello spagnolo scadrà il 30 giugno, ma le parti sembrano aver trovato l’accordo a continuare fino al 31 agosto.

Il #Napoli ha raggiunto l’accordo con #Callejon per proseguire fino al termine della stagione, quindi oltre il 30 giugno. Appena i regolamenti lo consentiranno il contratto dello spagnolo sarà esteso al 31 agosto. Poi si proverà anche a parlare con lui di rinnovo vero e proprio. — Giovanni Scotto (@scottotweet) June 8, 2020

Non appena le regole lo permetteranno, dunque, il contratto sarà esteso per altri due mesi. Poi, potrebbe essere l’ora di parlare anche di un rinnovo più lungo. Visto e considerato anche che le pretendenti spagnole, al momento, non sembrano aver affondato il colpo per prendere Callejon.