Da mesi il Napoli ha provato a imbastire una trattativa per il rinnovo. Come raccontò Giuntoli a Sky Sport, la società azzurra avrebbe voluto trattenere Milik. Ma il polacco – secondo Il Corriere dello Sport – non si è mai convinto di questa soluzione.

Il Napoli sa bene che Milik è in scadenza nel 2021 e non vuole perderlo a parametro zero, vista anche la giovane età dell’attaccante. ADL&co. si sono dunque arresi: cederanno Milik nella prossima finestra di mercato. Il club azzurro valuta il polacco intorno ai 50 milioni.

Proprio questa valutazione potrebbe allontanare la Juventus, che vorrebbe Milik solo a patto di poterlo scambiare con un proprio giocatore. Ma gli estimatori non mancano: dall’Atletico all’Arsenal, passando per il Bayer Leverkusen. Milik e il Napoli potevano amarsi a lungo. Invece hanno deciso – più o meno reciprocamente – di dirsi addio.