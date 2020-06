Il Napoli è alla ricerca di un centravanti. Dopo la mancata firma del rinnovo di Milik – la cui cessione sembra solo questione di tempo –, Giuntoli sembra deciso a puntare tra gli altri il profilo di Victor Osimhen. L’attaccante classe ’98 sembra in cima alla lista del direttore sportivo, assieme ad Azmoun.

Tuttavia, la trattativa è molto complessa. Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vuole investire per il nigeriano, ma le richieste del Lille hanno quasi arenato la trattativa. Il club francese vorrebbe infatti 55 milioni di euro, contro l’offerta del presidente del Napoli che non vorrebbe spingersi oltre i 40 milioni.

Sarà decisiva proprio la mediazione di Giuntoli. Che, per sbloccare la trattativa dalla fase di stallo, dovrà parlare con i dirigenti francesi. Tra l’altro, proprio ieri era arrivata la smentita ufficiale di Osimhen alle voci che lo volevano già in maglia azzurra.