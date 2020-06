Il Corriere dello Sport lancia un importante indiscrezione di mercato: oggi a Castel Volturno ci sarà Aurelio De Laurentiis.

Il quotidiano infatti dice: “Dopo aver ultimizzato i rinnovi di Mertens e Zielinski, il patron potrebbe fare tappa a Castel Volturno per incontrare proprio l’altro in scadenza: Jose Callejon. Il calciatore pare però che abbia già fatto la sua scelta, ossia tornare in Spagna. L’Andalusia lo aspetta, mw prima gli toccherà chiacchierare con ADL e chissà…”