Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Real Madrid starebbe pensando alla strategia migliore per convincere ADL a cedere l’asso spagnolo Fabian Ruiz. Avevamo già raccontato che, in ogni caso, De Laurentiis farà di tutto per rinnovare il contratto del giocatore (clicca qui per approfondire) ma se non dovesse riuscirci, i blancos potrebbero offrire il cartellino di uno tra James e Jovic. In questo modo, i galacticos, sperano di ottenere un sostanziale sconto sul prezzo fatto da ADL per l’ex giocatore del Betis.