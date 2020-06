CdS – Fabian, è braccio di ferro con le pretendenti: ADL vuole il rinnovo

Un inizio di campionato tutt’altro che positivo, poi la rinascita con Gattuso, così come per molti altri elementi della squadra. In questa travagliata stagione il vero Fabian Ruiz è uscito fuori molto, forse troppo in ritardo, ma il talento dello spagnolo ha comunque permesso al Napoli di portare a casa punti e vittorie importanti (vedi Inter e Brescia). Con le prestazioni in crescendo dell’ex Betis è tornato forte anche l’interesse del Real, sua conclamata pretendente, nonchè quello del Barcellona, che già nell’estate scorsa aveva provato a strappare il numero 8 dalla rosa azzurra a suon di milioni. Negli ultimi tempi si è fatto avanti con convinzione anche il City di Guardiola, connazionale e grande estimatore di Fabian. Secondo il Corriere dello Sport, però, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciar partire il centrocampista andaluso; anzi, la sua intenzione è quella di respingere ogni offerta ed intavolare quanto prima le trattative per il rinnovo di contratto. La cifra minima per cui ADL sarebbe disposto a trattare è di 100 milioni di euro, che però potrebbero addirittura non bastare.