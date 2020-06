Ag. Hakimi: “Ne parlai con Giuntoli, ma la trattativa sfumò. Tornerà al Real, sul futuro…”

Achraf Hakimi si sta affermando come uno dei migliori terzini in circolazione sul panorama europeo. Per il laterale marocchino, in questa stagione 41 presenze, 9 goal e 10 assist tra tra tutte le competizioni con la maglia del Borussia Dortmund. Il suo valore di mercato è schizzato alle stelle, e dopo il biennale molto positivo passato tra le fila dei gialloneri farà ritorno al club che ne detiene il cartellino, ovvero il Real Madrid. La conferma è arrivata anche dall’agente del 21enne, Alejandro Camano, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Achraf sta dispitando una stagione strepitosa in Germania, ormai si è distinto come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Allo scadere del prestito ritornerà al Real, e ovviamente lo farà per giocarsi il posto da titolare. Napoli? Parlai del ragazzo con il direttore sportivo Giuntoli qualche tempo fa, ma si pensò che vista la giovane età potesse subire la pressione di un grande club. Poi abbiamo visto tutti come ha saputo gestire la pressione dei palcoscenici importanti. Il Napoli è una grande società, e Hakimi adesso è pronto per una grande squadra. Ora deve pensare a chiudere nel migliore dei modi l’avventura col Dortmund e tornare al Real, poi si potrà parlare del suo futuro”.