Parma, Faggiano: “Lozano nome interessante! Sepe al Napoli? Vi spiego”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in merito a Lozano come possibile sostituto di Gervinho:

“Certo che è un nome interessante, è un giocatore importante ma dobbiamo vedere un po’ come saremo messi dopo il COVID-19 con gli ingaggi e tutto, se non ci sono determinate entrate, anche noi avremmo le ossa abbastanza rotte. Sepe? Prima al Napoli non giocava, ora che è mio perché lo dovrei ridare. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio a Gattuso e alla famiglia per la sua perdita. Sono suo amico e gli voglio bene, siamo avversari solo durante la partita”.