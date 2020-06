Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, nell’edizione serale, della situazione di mercato del Napoli:

“Il club azzurro sta facendo alcune valutazioni per la prossima stagione. La società vuole acquistare una prima punta e la scelta è quella di individuare un grande attaccante. Il nome sul taquino di Giuntoli è quello di Victor Osimhen, ma la trattativa va chiusa. Per quanto riguarda Allan, ormai il Napoli è dovuto a cederlo per una cifra ridotta, rispetto a quella che era l’offerta del PSG, fatta qualche tempo fa. Koulibaly? Il club azzurro aspetta l’offerta giusta”.