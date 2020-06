Milik, non solo Juventus! Attenzione anche a questi club di Premier League

Arkadiusz Milik è l’indiziato numero uno per le prossime cessioni del Napoli.

Il polacco non rinnova e molti club si fanno avanti.

Calciomercato.com, collegandosi alle voci che circolano in Inghilterra, rende noto che le squadre interessate all’attaccante ex Ajax non sono solamente Juventus e Milan, ma l’interesse arriva anche dalla Premier League: Arsenal su tutte e che sarebbe anche in pole position, poi Chelsea e Manchester United che monitorano la situazione da lontano.

Staremo a vedere quale sarà la decisione del Napoli e quale quella di Milik.