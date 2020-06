L’Everton di Carlo Ancelotti fa sul serio per Allan. L’ex tecnico del Napoli vorrebbe rilanciare il brasiliano nella linea di centrocampo a quattro dei Toffees, e conoscendo bene le valutazioni di De Laurentiis starebbe preparando una proposta conforme alle richieste del patron azzurro. Come già ribadito in un precedente articolo, il Napoli ritiene di essere coperto in quella zona di campo e si sta concentrando maggiormente su altri reparti; in ogni caso, la partenza di Allan sarebbe comunque qualcosa con cui dover fare i conti prima o poi, vista l’importanza tattica dell’ex Udinese.

Giuntoli è al lavoro su diversi profili per la mediana partenopea. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei più interessanti è quello di Wendel da Silva, classe ’97, adesso in forza allo Sporting Lisbona. L’ex Fluminense abbina qualità di interditore ad una discreta tecnica di base, motivo per cui rappresenterebbe una scelta più che logica al fine di “conservare” in rosa caratteristiche tipiche dello stesso Allan. Il cartellino del sudamericano si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra sicuramente non proibitiva che, unita alla sua giovane età, potrebbe spingere ADL a puntare su di lui per il centrocampo che verrà del Napoli.