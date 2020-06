Gazzetta – Napoli in pressing su Osimhen: la richiesta del Lille

“Velocità, scatto, tiro, senso della porta, colpo di testa”: inizia così l’articolo su Victor Osimhen firmato Gazzetta dello Sport. In Francia, molti esperti lo definiscono il talento più promettente dopo Mbappè (quest’ultimo, ormai calciatore più che affermato). Secondo la Rosea, il gioiello nigeriano ha attirato su di se l’attenzione di diversi club europei, compreso il Napoli, che lo vede come l’erede perfetto di Milik e sarebbe pronto a fare carte false per lui. Il presidente del Lille Gerard Lopez gongola in vista dell’ennesima plusvalenza in arrivo: dopo averlo prelevato per 12 milioni dallo Charleroi, si appresta a venderlo per una cifra non inferiore ai 50; cifra, che tutto sommato ADL sarebbe anche intenzionato a versare, visto che sul cartellino del partente Milik si legge lo stesso valore.