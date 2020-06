Dopo i rinnovi dell’attaccante Dries Mertens e del centrocampista Piotr Zielinski, il Napoli si augura di chiudere diverse faccende rimaste in sospeso: sta per finire, ma non con un lieto fine, la trattativa che riguarda il rinnovo di José Maria Callejon.

Questi saranno gli ultimi 2 mesi della sua esperienza azzurra; infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, le parti non hanno voglia di continuare a trattare per un rinnovo di cui né la dirigenza azzurra né l’entourage dello spagnolo vogliono fino in fondo.

Dunque il Napoli vedrà giocare le ultime 15 partite con la maglia del Napoli prima di lasciare definitivamente la città partenopea per ritornare nella sua Spagna.