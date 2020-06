Ormai se ne parla da tempo, l’ufficialità è nell’aria: Piotr Zielinski è pronto a prolungare il suo matrimonio con il Napoli fino al 2024. La distanza tra domanda ed offerta è stata colmata, così come sono stati definiti gli ultimi dettagli, manca davvero solo la firma sul contratto. Il polacco percepirà 3,5 milioni a stagione, 4 bonus compresi, e su di lui graverà una mega clausola da 100 milioni di euro. Il Corriere dello Sport conferma che gli incentivi inseriti dal Napoli per chiudere al più presto le pratiche di rinnovo sono stati decisivi per convincere l’ex Empoli ed il suo entourage a dire sì alla proposta. Nei prossimi giorni sarà messo tutto nero su bianco, con annesso tweet di ADL per comunicare la buona riuscita dell’operazione.