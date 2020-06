Il Napoli è sempre alla ricerca di un terzino sinistro. Viste le complicazioni fisiche che Ghoulam vive da più di un anno e mezzo, Giuntoli è alla ricerca di un elemento da poter affiancare a Mario Rui. Come racconta Tmw, i nomi sul taccuino del ds partenopeo sono principalmente due.

Il primo è quello del greco Tsimikas, che piace a Gattuso e rientrerebbe – per età e costo dell’operazione – perfettamente nei parametri del club di De Laurentiis. Tuttavia, come ha scritto qualche giorno fa Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Nizza sembra aver chiuso l’affare per il laterale greco, che interessava anche alla Lazio.

Molto diversa pare invece la situazione che riguarda l’obiettivo più altisonante per la fascia sinistra: Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea potrebbe infatti lasciare Londra nei prossimi mesi, nonostante due anni giocati su buoni livelli. La valutazione dei blues è alta – si aggira sui 25 milioni di euro –, ma il club di Abramovic ascolerà offerte. Oltre al Napoli, Palmieri interessa anche a Juve e Inter.