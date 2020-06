Il rinnovo di Fabian Ruiz al momento non rappresenta una priorità per il Napoli rispetto ad altre questioni. Stando a quanto riferito dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarà un incontro con l’entourage dello spagnolo all’inizio della prossima stagione, per settembre-ottobre. Per quest’estate, quindi, non dovrebbero esserci particolari problemi per il centrocampista azzurro, che ha un contratto ancora lungol.