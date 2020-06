Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, nel corso di un’intervista ha raccontato di un’offerta del Napoli per Sandro Tonali di 40 milioni di euro. Però, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro non avrebbe presentato nessuna offerta ufficiale per il giovane centrocampista. Il Napoli si sarebbe informato sul prezzo del classe 2000 e, dopo aver ricevuto come risposta dal Brescia un ‘Fate voi‘, avrebbe chiesto al patron bresciano se 40 milioni sarebbero stati sufficienti.

Le possibilità di vedere Tonali in maglia azzurra sono pari a zero, in quanto il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste.