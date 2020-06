La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Nel corso di questo mese il club azzurro annuncerà i prolungamenti di Dries Mertens e Piotr Zielinski. Poi ci saranno colloqui con l’entourage di Mario Rui e Nikola Maksimovic per stabilire se ci saranno i presupposti per i rinnovi contrattuali dei due calciatori.