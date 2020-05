Victor Osimhen è un talento purissimo, un calciatore che farà parlare di sé nei prossimo anni: in prospettiva è già molto forte e in questi 2 anni ha fatto le fortune del Lille: l’anno scorso nella classifica dei miglior under 21 della Ligue 1, arrivò prima di un certo Mbappè. Molti club europei hanno già puntato il mirino su di lui e, nonostante la crisi del Coronavirus, sono pronte a scatenare un’asta per questo giovane attaccante.

Anche il Napoli ha messo gli occhi su di lui e ha già presentato un’offerta, come ha dichiarato il suo agente stamattina. Un indiretta conferma di questa offerta è arrivata anche da Gerard Lopez, presidente del Lille, che ai microfoni del Daily Mail ha rilasciato queste parole:



“Molte squadre sono interessate a Victor: già a gennaio una squadra spagnola ed una inglese lo volevano, ma noi ce lo siamo tenuti stretto. Sono sicuro che arriveranno tantissime offerte, anzi ne abbiamo già ricevuta qualcuna, ma non vi svelo chi le ha fatte. Già diversi club di 3 campionati hanno presentato un’offerta per Victor”.