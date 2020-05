Gremio, Everton: “Futuro? Voglio far parte della storia del club”

Everton Soares, attaccante del Gremio, accostato nelle ultime settimane al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gremio TV: “Voglio assolutamente far parte della storia del club come ho fatto fino ad adesso. Onorerò la maglia fin quando potrò indossarla. Sfortunatamente viviamo in questa situazione di difficoltà a causa della pandemia, ma a breve saremo di nuovo in campo a rappresentare il Gremio”.