Dopo varie settimane di tregua, tornano alla ribalta le pretese dei club spagnoli per Fabian Ruiz: sia il Real che il Barcellona lo vogliono nelle loro rose e tenteranno tutte le mosse.

Però, come riporta Calciomercato.com, per il momento ADL non cede: infatti, i Blancos hanno offerto 80 milioni, mentre i catalani, che sono in piena crisi economica e societaria, hanno messo sul piatto “solo” 60 milioni.

A queste cifre, lontane dalle richieste esose del patron azzurro, non se ne fa nulla; ad oggi, è molto più probabile un incontro con l’entourage del centrocampista iberico a fine agosto per trovare un accordo sul rinnovo. Una permanenza dello spagnolo sarebbe un regalo per Gattuso, che vuole ripartire da lui e da Zielinski nella prossima stagione.