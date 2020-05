Il reparto del centrocampo è un reparto cruciale per il prossimo Napoli e uno degli enigmi della rosa azzurra è Allan: il calciatore brasiliano è entrato in una parabola discendente e neanche con Gattuso ha migliorato i suoi standard.

Il sostituto di Allan potrebbe arrivare dal Portogallo: come riporta A Bola, Wendel dello Sporting Lisbona potrebbe essere una valida alternativa del brasiliano. Però il portoghese è richiesto anche dalla Francia e dall’Inghilterra, per cui le pretendenti non mancano.

La richiesta per il calciatore portoghese è esosa: 30 milioni di euro. La fattibilità di quest’affare dipenderà dalla possibile partenza di Allan, in direzione Atletico Madrid o Everton.