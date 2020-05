Osimhen, l’agente: “Il Napoli si è mosso per prenderlo. Lo vogliono al 100%! Victor chiede titolarità. Sul Tottenham…”

Victor Osimhen è l’obiettivo numero uno del Napoli in caso di addio di Arkadiusz Milik. L’agente dell’attaccante nigeriano, Ariyo Igbayiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di The Cable. Di seguito le sue parole riportate da Goal.com:

“Victor al Tottenham? Se Kane giocherà ancora per gli Spurs il mio assistito rischierà di finire sempre in panchina. Kane è il loro attaccante titolare ed è il capitano della Nazionale inglese, è normale che abbia la precedenza ma questo andrebbe a scapito di Osimhen. Victor non vuole fare panchina e vuole una squadra in cui giocherà tutte le partite. Il Napoli si è già mosso per prenderlo. Posso dire che è l’unico club che lo vuole al 100%“.