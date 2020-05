Nei discorsi tra Napoli e Lille non c’è solo Victor Osimhen, ma anche il difensore Gabriel Magalhaes. Secondo quanto riportato dal Le10sport, gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 40 milioni più il cartellino di Adam Ounas per accaparrarsi il giovane attaccante nigeriano. Operazione che, dunque, potrebbe comprendere anche il centrale brasiliano, per cui il Lille chiede non meno di 22 milioni.