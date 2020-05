Il Chelsea ha deciso di non riscattare Jeremy Boga. Come racconta il The Guardian, i blues conservano una clausola di “recompra” per l’ivoriano da 13 milioni di sterline, che avrebbero tuttavia deciso di non adottare. Il club inglese vorrebbe una clausola sulla futura rivendita da parte del Sassuolo. E le trattative sono aperte.

Sempre secondo le fonti del tabloid britannico, uno dei club che più sembrano interessati all’ivoriano è proprio il Napoli. Gennaro Gattuso stima l’esterno d’attacco neroverde, che quest’anno ha trovato la sua massima espressione anche grazie al lavoro di De Zerbi.

Boga ha segnato – da quando è in Italia – ben 11 reti, tutti conditi da giocate tecniche deliziose, come il pallonetto inflitto al portiere della Juventus, Buffon. Il Sassuolo potrebbe cederlo in estate per fare cassa ed è convinto di poter guadagnare un’ottima cifra. Ecco perché il Chelsea vuole assicurarsi una clausola sulla rivendita.