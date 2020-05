Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato Sportitalia, attraverso il proprio sito ufficiale ha svelato le ultime sul futuro di Andrea Petagna:

“È ancora presto, confermiamo che è in cima alla lista del Torino ma il Napoli ancora non ha deciso. Azmoun resta sul taccuino, mentre Everton piace ma non ci sono stati ancora contatti perché gli azzurri devono valutare gli slot per gli extracomunitari”.