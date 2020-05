In casa Napoli si discute del futuro di ogni singolo giocatore presente in rosa. Dopo aver selezionato i profili da trattenere per la prossima stagione, il club azzurro valuta anche la situazione dei portieri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, se dovesse partire uno tra Meret e Ospina, potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra Luigi Sepe. Come riporta il quotidiano, c’è un aspetto che potrebbe giocare a suo favore: l’inserimento nello slot dei giocatori cresciuti nel vivaio, come delineano le regole sulle squadre di Serie A.