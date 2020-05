“Credo che la storia tra Callejon e il Napoli sia finita”. Così ha detto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, parlando a Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni complete sulla situazione del numero 7 e sul calciomercato azzurro:

Su Callejon: “Callejon è il prototipo di calciatore universale, credo che sarà difficile trovare sul mercato un sostituto con quelle caratteristiche. Credo che ormai la storia tra lui e il Napoli sia finita. Magari anche per la volontà di Callejon di tornare in Spagna”.

Sul mercato: “Boga o Everton? Dico 50% e 50% perché hanno entrambi qualcosa che mi piacciono, ma anche qualcosa che non mi convince. Per il ruolo di esterno destro non trascurerei nemmeno Orsolini”.

Sul deprezzamento dei cartellini: “Il Napoli ha lavorato bene in entrata a gennaio, rivoluzionando in parte la squadra. In uscita bisogna capire prima come cambierà il mercato. Anche se calciatori come Koulibaly e Allan avranno comunque un valore molto alto”.