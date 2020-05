Il Gremio è in difficoltà economiche. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Repubblica, il club brasiliano starebbe spingendo per la cessione immediata di Everton Soares, obiettivo di mercato del Napoli. Gli azzurri non hanno fretta di chiudere e proveranno ad inserire Leandrinho come contropartita. Il ds Giuntoli, senza un quadro completo sulle partenze, aspetterà prima di occupare il posto da extracomunitario. L’arrivo di Everton è legato ad una partenza di Lozano.