Quello di Milot Rashica è un nome sotto osservazione. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante del Werder Brema, in campo ieri contro il Friburgo in Bundesliga, è un profilo spendibile per il mercato del Napoli. Nazionale kosovaro, 23 anni, è uno dei profili giovani monitorati dal ds Cristiano Giuntoli, che però piace ad altri club e in modo concreto specialmente al Lipsia.