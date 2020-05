Il Brescia è una delusione della Serie A: infatti, la squadra lombarda è ultima in classifica e molti suoi giocatori, in primis Balotelli, hanno deluso le aspettative.

Non si può dire lo stesso, però, per Andrea Cistana: il difensore del Brescia è stata una delle (poche) sorprese positive di questa stagione e il suo futuro sarà, molto probabilmente, lontano dal capoluogo lombardo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, su questo talentino ci sono l’interesse di Napoli e Cagliari: i rossoblù vogliono formare una coppia con Cistana al fianco dell’esperto Pisacane, mentre gli azzurri vedono in lui un rinforzo per la difesa, anche da poter utilizzare come sostituto di Koulibaly, sempre più in partenza.