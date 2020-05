Qualcosa si muove attorno al futuro di José Maria Callejon, con lo spagnolo che non sembra essere inenzionato a prolungare il suo rapporto con gli azzurri. La freccia nell’arco dei partenopei per rimpiazzarlo si chiama Everton Soares, 24enne esterno del Grêmio e della nazionale brasiliana per il quale gli azzurri hanno avanzato una prima offerta.

Secondo quanto rivela il portale tuttomercatoweb.com, gli azzurri hanno messo sul piatto 27 milioni di euro per anticipare la concorrenza di diversi club di Premier League e non solo. Si tratta di una trattativa complicata, il club brasiliano versa in difficili condizioni economiche e il cartellino non è tutto in mano alla società di Porto Alegre, ma il Napoli c’è e continuerà a provarci.