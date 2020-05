Sky – Napoli, in arrivo 200 milioni: pronte almeno quattro cessioni, i dettagli

Il Napoli potrebbe avere un tesoretto da 200 milioni da reinvestire sul mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli azzurri potrebbero ricavare tale cifra dalla cessione di Kalidou Koulibaly (richiesto in Premier da United e Liverpool, ma anche in Francia dal PSG) e di Allan che piace all’Everton di Ancelotti. Poi c’è Milik che ha mercato in Italia e all’estero. Ghoulam può rilanciarsi altrove. La rivoluzione è partita a gennaio e prima di nuovi investimenti arriverà inevitabilmente qualche cessione.